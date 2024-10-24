Kozan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kozan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil orta refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Türkeli Mahallesi Göçyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre Ayberk Arda A. yönetimindeki otomobil orta refüjdeki yaya geçidinden karşı şeride geçmeye çalışan Muhammed Musaco yönetimindeki motosiklete çarptı.

2 KİŞİ AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Musaco (27) ve annesi Emine Şimeli (52) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralılar Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili araştırma başlattı.

Kozan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kozan’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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