Kozan'da Saim Bey anısına duygusal anma

Milli mücadele kahramanı Şehit Kaymakam Saim Bey, şehadetinin 104. yılında Adana'nın Kozan ilçesinde gerçekleştirilen bir törenle anıldı. Feke Kaymakamlığı görevini yürütürken Osmaniye'de şehit düşen Saim Bey, Kozan Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla yad edildi. Etkinlik, Kozan Kaymakamlığı'nın öncülüğünde düzenlendi ve Tufanbeyli'den Osmaniye'ye kadar olan ilçelerin kurtuluşundaki önemli rolü hatırlatıldı.

Anma programı, Yusuf Baysal Anadolu Lisesi, TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulu ve Şehit Yusuf Demiryürek İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlandı. Öğrenciler, ellerinde kırmızı güllerle ve vatansever şiirlerle Saim Bey'in kurtuluş mücadelesini aktardılar. Kozan Kaymakamı Bahattin Alparslanköylü, Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, Saimbeyli ve Kozan Belediyesi temsilcileri, şehit aileleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunarak başta Saim Bey olmak üzere tüm şehitler için dua edildi.

Tarihçi Yazar Yusuf Delikoca'nın Saim Bey'i tanıttığı anma programında, öğrencilerin şiir performansları ve ikramlar yer aldı. Etkinlik, şehitlerin mezarlarına kırmızı güller bırakılmasıyla sona erdi.