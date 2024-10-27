Kozan'da vatandaşlar sokaklara döküldü! Deprem anı kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde saat 20.07'de gerçekleşen 5 büyüklüğündeki deprem, Adana il merkezi ve çevre illerde de hissedildi. Deprem anında yaşanan sarsıntı ve panik ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Depremin hemen arkasından Kozan'da vatandaşlar sokaklara döküldü.

"15 SANİYE KADAR SÜRDÜ"

Deprem sırasında yaşadıklarını anlatan Özcan Çağlar adlı vatandaş, “Şiddetli hissettik depremi. 10-15 saniye sallandık. Annemizi ziyarete gelmiştik. 6 Şubat depremleri kadar şiddetli değildi ama bu deprem de şiddetliydi. Allah bir daha yaşatmasın” diye konuştu.



Arif Görür ise, “Depremin ardından vatandaşlar sokağa indi. Biz dışardaydık, yürüyüş yapıyorduk ama vatandaşların sokağa döküldüğünü gördük. Hepimize çok geçmiş olsun” dedi.