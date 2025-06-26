Kozlar Galatasaray'da! Anlaşmayı duyurdular

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Kozlar Galatasaray'da! Anlaşmayı duyurdular

Galatasaray'dan ayrılmak isteyen İspanyol golcü Alvaro Morata, Serie A ekiplerinden Como ile anlaşma sağladı. Transferde karar vericiyse kiralık anlaşması süren Galatasaray.

Galatasaray'a geçen yıl devre arasında gelen İspanyol golcü Alvaro Morata, Galatasaray'da 15 maçta yedi gol atarken üç asist yaptı. Birkaç maç dışında Victor Oshimen'in arkasında yedek bekleyen İspanyol golcü bu durumdan memnun değildi. Ayrıca şampiyonluk gecesine Mauro Icardi ile yaşadığı tartışmanın ardından katılmadı ve sarı kırmızılı camianın tepkisini çekti.

Oyuncunun yeni sezon için takım arayışında olduğu iddiaları yayıldı. İtalya gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre İspanyol futbolcu Serie A takımlarından Como ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Ancak transferin önünde bir engel bulunuyor. Morata'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 20 Ocak 2026'da bitiyor. Sarı kırmızılıların 15 Ocak 2026'ya kadar kadar 8 milyon euro verip bonservisi alma hakkı bulunuyor. Como transferinin gerçekleşmesi için Milan ve Galatasaray arasındaki kiralık sözleşmesinin iptal edilmesi gerekiyor. Sarı kırmızılılar da kiralama ücreti olarak verdiği 6 milyon euro'yu geri istiyor. Yani transfer konusunda ipler sarı kırmızılıların elinde bulunuyor. Fabrizio Romano, Milan ve Galatasaray arasındaki görüşmelerin sürdüğünü, Como'nun Türkiye'den gelecek yeşil ışığı beklediğini yazdı.

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