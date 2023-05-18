Közlenmiş kırmızı biberin yararları

Diyetisyen Betül Yücel kırmızı biberin zayıflamaya yardımcı olan besinler arasında olduğunu söyledi ve önemli bilgiler verdi…

Kapya biber olarak da bilinen kırmızı biber sağlık için en faydalı gıdalardandır. Diyetisyen Betül Yücel kırmızı biberin zayıflamaya yardımcı olan besinler arasında ilk sırada yer aldığını, ister toz, ister sebze olarak tüketilmesinin kilo verdirmekte etkili olduğunu bildirmektedir.

Diyetisyen Merve Birdal 1 adet kırmızı biberin kalorisi 19 kalori olduğunu bildirmektedir.

Diyetisyen Emre Uzun bir bardak (149 gram) kıyılmış kırmızı biberin 46 kalori olduğunu bildirmektedir.

1 adet közlenmiş biber 15 kaloridir. 100 gram közlenmiş kırmızı biber 30 kaloridir.

KIRMIZI BİBER ZAYIFLATIR MI

Kırmızı biber ile zayıflama süreci hızlanır. Ölçülü tüketildiği takdirde istenmeyen sonuçlara yol açmaz, bilakis sağlığı korur. Çalışmalar, kırmızı biber ile kilo verme arasında yakın bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Bu faydalı sebze kapsaisin adlı bir madde içerir. Söz konusu madde adrenalin hormon seviyesini yükselterek metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlar. Böylece uzun süre tok kalmaya yardım eder. 'American Journal of Clinical Nutrition' tarafından yayınlanmış bir araştırma göstermiştir ki her gün 6 miligram kapsaisin almaya devam edenlerin karın bölgesindeki yağlar büyük oranda azalmıştır.

Kırmızı biber yağ yakımına destek olan ve metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayan moleküllere sahiptir. Bu besinde yer alan kapsaisin maddesi yağ yakımını kolaylaştırır, zayıflamaya katkıda bulunur.

Kırmızı biberin zayıflamaya faydaları onu diyet listelerinin vazgeçilmezi hâline getirmektedir. Hem pişmiş ve çiğ halde tüketilen, hem de yemeklere baharat formunda lezzet katan kırmızı biber ideal kiloya ulaşmak isteyenlerin beslenme programından eksik olmamalıdır. Ayrıca kırmızı biber ilaç sektöründe bile oldukça popülerdir. Zayıflama ilaçlarının birçoğu acı kırmızı biber özü içermektedir.

Bu şifâ deposu sebze az kalorilidir, bol miktarda lif barındırır. Yağ oranı 0'dır. Kısaca diyette kırmızı biber yenir mi? sorusuna güvenle 'evet' diye cevap verilebilir. Düzenli olarak tüketilirse sağlığın korunmasında ve kilo vermede son derece etkili olacaktır.

Yemeklerin yanında tatlı veya acı kırmızı biber yendikten sonra yaklaşık 15-20 dk içinde vücut ısısı yükselmeye başlar. Metabolizma daha aktif duruma gelir, yağlar daha çabuk parçalanır.

ZAYIFLAMAYA YARARLARI

Vücut ısısının artmasında rol oynayarak kalori kaybını tetikler.

İdrar söktürücüdür, su tutulmasını ve ödem oluşmasını önler.

Oksijen miktarını artırır ve metabolizmayı güçlendirir.

Acı tadı kapsaisin maddesinden kaynaklanır. Bahsi geçen madde, yağ kaybını teşvik eder, metabolizmanın yavaşlamasını engeller.

Yoğun lif içeren kırmızı biber doygunluk hissi meydana getirir. Sindirimi dengeler, kabızlığın önüne geçer.

Yiyeceklerin daha yavaş hazmedilmesini ve midede daha uzun süre kalmasını sağlayarak tokluk hissi verir.