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Közlenmiş sarımsak neye iyi gelir?

Sarımsağın faydalarını anlatmakla bitmez. Bilimsel olarak da kanıtlanmıştır. Peki közlenmiş sarımsak ne işe yarar? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:13
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Közlenmiş sarımsak neye iyi gelir?
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Bazı bilim insanları özellikle vücudunda aşırı iltihap barındıranlar için her gün közlenmiş sarımsak öneriyor. Peki, közlenmiş sarımsak ne işe yarıyor?

Yapılan araştırmalar sonucunda günde 6 diş közlenmiş sarımsak yemenin 24 saat içerisinde vücudumuzda birçok olumlu değişikliği meydana getirdiği gözlemlenmiş. Anti bakteriyel etkiye sahip sarımsak, son yüzyıllarda kanser hastalıklarının destek tedavisinde kullanılıyor.

SARIMSAĞI NASIL TÜKETMELİYİZ?

Sarımsaktan en çok fayda çiğ halinden alınır. İçeriğindeki enzim ve maddelerden yararlanmak için ezilip bir kaç dakika bekledikten sonra tüketilebilir. Pişirme esnasında bu maddeler azalabilir. Lezzetli bir et ve tavuk yemeği için sarımsak, kekik ve zeytin yağıyla marine edilebilir. Bunun yanı sıra sağlıklı beslenme ve kilo vermek isteyenler için yoğurt ve sarımsak karışımı uzmanlar tarafından önerilir. Ayrıca yeşillikli diyet salatalarına da eklenmesi tavsiye ediliyor.

Sarımsağın raf ömrü uzun. İçeriğinde yüksek miktarda A, C ve B vitamini bulunuyor. Özelikle grip ve nezle gibi üst solunum yolları hastalıklarında doğal ilaç olarak kullanılır. Peki günde 6 diş közlenmiş sarımsak tüketen bir insanın vücudunda neler yaşanıyor?

GÜNDE 6 DİŞ KÖZLENMİŞ SARIMSAK

İlk 4 ve 6 saat arasında metabolizmayı düzenleyerek vücutta depolanmaya meyilli yağ ve zararlı toksinleri idrar ve dışkılama yoluyla vücuttan atmaya yardımcı olur.
ve 7 saat içerisinde ise bazı besinlerden dolayı kanda meydana gelen düzensiz dolaşımı dengeler aynı zamanda kandaki zararlı toksinlerin oranını azaltarak, kanserli hücrelerin oluşumunu da engeller. Damarları temizleyerek de kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.
ve 10 saatleri arasında da içerdiği vitaminler vücudun savunmasını kıran serbest radikallerin seviyesini düşürür. Kandaki trombosit hücreleri de dengeleyerek eklemlerde oluşma ihtimali olan ödemleri engeller.
Kronik hastalıklar ve bazı yiyeceklerden dolayı sinir sistemindeki hücreler zarar görür. Bu hücrelerin zarar görmesi sonucu ruhsal hastalıkların yaşanma oranı artar. Sarımsak antioksidan özelliği sayesinde bu tehlikeyi ortadan kaldırarak sinir sistemini güçlendirir. Böylece gün boyu zinde olmanızı sağlar.
Yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler karaciğerde yağ bezesi oluşturur. Bu da ciltte; akne, sivilce ve yağ kitleleri olarak ortaya çıkar. Günde 6 diş tüketilen sarımsak bu sağlık sorunlarına neden olan zararlı toksinleri azaltarak cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar. Cildin alt tabakası dermis ve cilt arasındaki gözenekleri sıkılaştırarak yağ birikmesini önler. Bunun yanı sıra saç ve saç derisinin yapısını da güçlendiren sarımsak, saçın hacmini artırarak daha dolgun ve parlak görünmesini sağlar.

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