Kozmetik dükkanında yangın paniği! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Kozmetik dükkanında yangın paniği! 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kozmetik dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İstanbul'un Şişli ilçesinde bir kozmetik dükkanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kontrol altına alınırken, dumandan etkilenen 3 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Şişli Gülbahar Mahallesi Muhtar Sokaktaki bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis, sokakta güvenlik şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı.

Sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale etti. Binanın giriş katındaki dükkanda çıkan yangın üst katlara sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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