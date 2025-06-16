Kozmetik dünyasının kralı 92 yaşında hayatını kaybetti

Estée Lauder Şirketleri’nin büyümesine öncülük eden Amerikalı iş insanı Leonard Lauder, 92 yaşında hayatını kaybetti. 1933 doğumlu Lauder, annesi Estée ve babası Joseph Lauder’in küçük ölçekli kozmetik girişimini küresel bir kozmetik devine dönüştürdü. 1958 yılında şirketin başına geçen Lauder, 17 yıl boyunca CEO olarak görev yaptı.

O dönem yıllık satışları 1 milyon doların altında olan şirket, bugün 150 ülkede faaliyet gösteriyor ve yıllık 15.6 milyar dolarlık satış hacmine sahip. Clinique, MAC ve Bobbi Brown gibi markaların satın alınmasını sağlayan Lauder, şirketin Ar-Ge laboratuvarını da kurarak inovasyonu teşvik etti. 1995'te Estée Lauder’i halka arz etti, hisseler ilk işlem gününde yüzde 33 değer kazandı.

Lauder sadece iş dünyasında değil, sanat ve sağlık alanlarında da etkiliydi. 2013’te, Kübist sanat koleksiyonunu New York Metropolitan Müzesi’ne bağışladı. Ayrıca, Meme Kanseri Araştırma Vakfı’nın fahri başkanı olarak kanser araştırmalarını destekledi.

Estée Lauder CEO’su Stephane de La Faverie, “Enerjisi ve vizyonu şirketimizi şekillendirdi ve şekillendirmeye devam edecek” derken, Steve Forbes ise “Hem ticarette hem hayır işlerinde ilham kaynağıydı” ifadesini kullandı.