Kozmetik raflarında gizli tehlike. Saç boyası tuzağı

Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar ve yorumlar, kozmetik mağazalarında satılan saç boyalarıyla ilgili büyük bir skandalı yine gündeme taşıdı.

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre bazı kişiler, mağaza raflarında bulunan saç boyalarının kutularını açarak içindeki tüpleri orijinal olmayan ürünlerle değiştiriyor. Fark edilmeyen bu işlem, ürünü satın alan kişilerde istenmeyen sonuçlara yol açıyor.

Bazı kullanıcılar, evde uyguladıkları saç boyasının yapısının ve kokusunun alışık olduklarından farklı olduğunu belirterek mağduriyet yaşadıklarını ifade etti.

Hatta saçlarında yanma, renk bozulması ve alerjik reaksiyonlar gibi ciddi sorunlar yaşadıklarını söyleyenler de var.

Konuyla ilgili çok sayıda şikâyetin sosyal medya mecralarında gündeme gelmesi, güvenli alışveriş konusunda yeniden soru işaretleri doğurdu.

Özellikle kutulu ürünlerin ambalaj güvenliği konusunda mağazaların yeterli önlem almadığı da öne sürülüyor.

Bazı içerik üreticileri ise gizlice yapılan bu değişimlerin "eğlence" adı altında kurgulanmış videolarla yaygınlaştırıldığını, bunun gerçek mağduriyetlere zemin hazırladığını savunuyor.

Ürünler alırken özellikle ambalajın açılmamış olmasına dikkat etmeleri konusunda kullanıcılar birbirlerini uyarıyor.