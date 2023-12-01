Kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 şifalı bitki ve meyve

5-) Avokado:

Birçok öğünde kullanılan avokado, sağlıklı yağıyla kozmetik dünyasında öne çıkıyor. Uzmanlar avokado yağı satın alırken mutlaka organik ve özellikle soğuk sıkım olmasına dikkat etmemiz konusunda uyarıyor.

Lifli yapısı ve içerdiği yüksek besin değeriyle bedenimizi olduğu kadar cildimizi de beslemeye yardımcı olan meyve, cildimizdeki total kolajen içeriğini desteklerken, yüksek E vitaminiyle cildi korumaya da yardımcı oluyor.

Kozmetik sektöründe birçok içeriğe konuk olan avokadoyu organik balla karıştırarak evde kolaylıkla nemlendiren ve yüzdeki ödemi atmaya yarayan bir maske de hazırlamanız mümkün. Avokado ve retinol içeriğiyle nem veren etkili bir uyku maskesi.