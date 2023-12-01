Kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 şifalı bitki ve meyve

Kozmetik ürünlerinde yüzlerce çeşit şifalı bitki ve meyve kullanılmakta. Peki, en etkili ve olumlu sonuç veren ürünler hangileri?

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
1/6
Kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 şifalı bitki ve meyve 1

GQ Türkiye Dergisi’nden Dilan Günaçtı, kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 doğal iksiri ve faydalarını listeledi.

2/6
Kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 şifalı bitki ve meyve 2

1-) Meyan Kökü:

Ciltte oluşan sorunların başında genellikle renk eşitsizliği geliyor. Ciltte güneş ve sivilcelerden dolayı oluşan lekelerin tedavisinde başı çeken şifalı bitki olarak Meyan Kökü öne çıkıyor.

Meyan kökü özü, melanin pigmentinin üretimini en aza indirgeyerek yeni lekelerin oluşmasını engellerken, var olan lekeleri de gidermeye yardımcı oluyor. Meyan kökü gözaltlarındaki ton farkını azaltarak daha canlı bir görünüm sağlıyor.

3/6
Kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 şifalı bitki ve meyve 3

2-) Nane:

Cildi nemlendirici ve arındırıcı özelliklere sahip olan Nane anti bakteriyel özelliği sayesinde akneye yatkın ve yağlanmaya meyilli ciltler için iyi bir opsiyon oluştururken, aloe vera ve hindistancevizi yağı gibi maddelerle bir araya gelerek nemlendirici içeriklerinde de yer alabiliyor.

4/6
Kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 şifalı bitki ve meyve 4

3-) Yeşil Çay:

Çoğu kişinin günlük tüketim alışkanlığı arasında yer alan ‘yeşil çay’, Cildi koruyan, yaş alma belirtilerini en aza indiren ve sebum seviyesini dengeleyen ürünlerin ana maddesi olarak karşımıza çıkan bu bitki hafif kokusuyla da olumlu bir etki bırakıyor. Yeşil çay içeriğiyle cildi derinlemesine temizlemeye yardımcı oluyor.

5/6
Kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 şifalı bitki ve meyve 5

4-) Okaliptüs:

Rahatlatıcı faydalarıyla bilinen ve türleri Avustralya'nın ağaç florasında bulunan Okaliptüs, siyah noktalar için doğal çözüm sağlarken, cildin genç ve parlak görünmesine de yardımcı oluyor.

6/6
Kozmetik ürünlerinde kullanılan 5 şifalı bitki ve meyve 6

5-) Avokado:

Birçok öğünde kullanılan avokado, sağlıklı yağıyla kozmetik dünyasında öne çıkıyor. Uzmanlar avokado yağı satın alırken mutlaka organik ve özellikle soğuk sıkım olmasına dikkat etmemiz konusunda uyarıyor.

Lifli yapısı ve içerdiği yüksek besin değeriyle bedenimizi olduğu kadar cildimizi de beslemeye yardımcı olan meyve, cildimizdeki total kolajen içeriğini desteklerken, yüksek E vitaminiyle cildi korumaya da yardımcı oluyor.

Kozmetik sektöründe birçok içeriğe konuk olan avokadoyu organik balla karıştırarak evde kolaylıkla nemlendiren ve yüzdeki ödemi atmaya yarayan bir maske de hazırlamanız mümkün. Avokado ve retinol içeriğiyle nem veren etkili bir uyku maskesi.

Bunlar da İlginizi Çekebilir
Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için yapmanız gereken 13 adım
Işıl ışıl bir cilde sahip olmak için yapmanız gereken 13 adım
Şikayetlerinden böyle kurtuldu. Boğazından 30 santimetre kitle çıkarıldı
Şikayetlerinden böyle kurtuldu. Boğazından 30 santimetre kitle çıkarıldı
Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız
Geçmeyen grip için kurtarıcı karışım ortaya çıktı. Sabahları dipçik gibi kalkacaksınız
Yavaş yavaş öldüren 5 yiyecek ortaya çıktı. Anında çöpe atın
Yavaş yavaş öldüren 5 yiyecek ortaya çıktı. Anında çöpe atın
Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı
Düzenli tüketildiğinde vücuttaki nikotini temizleyecek besinler ortaya çıktı
Yaşlanmayı durdurmanın 10 yolu. Bunları yaparsanız insanlar yaşınıza inanamayacak
Yaşlanmayı durdurmanın 10 yolu. Bunları yaparsanız insanlar yaşınıza inanamayacak