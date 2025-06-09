Kozmik kapışmada ikinci raunt: İki dev galaksi kümesi yeniden çarpışıyor

PSZ2 G181 adı verilen bu sistemdeki tekrar eden çarpışma, gökbilimciler için nadir bir gözlem fırsatı sunuyor.

NADİR GÖRÜLEN TEKRARLI ÇARPIŞMA

Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre, galaksi kümeleri arasındaki büyük çarpışmalar genellikle nadir kabul edilirken, tekrarlanan çarpışmalar ise çok daha sıra dışı bir durum. The Astrophysical Journal dergisinde yayımlanan yeni bir çalışma, PSZ2 G181 sistemini oluşturan kümelerin ikinci kez çarpışmak üzere olduğunu gösteriyor. Bulguları daha da ilginç kılan ise, PSZ2 G181'in toplam kütlesinin, çarpışmalar sonucu oluşmuş diğer birleşik galaksi kümelerine kıyasla alışılmadık derecede düşük olması.

İLK ÇARPIŞMANIN KANITLARI BULUNDU

NASA'nın açıklamasına göre, gökbilimciler daha önceki radyo gözlemleri sayesinde bu iki kümenin bir milyar yıl önce çarpıştığını zaten biliyordu. Bu gözlemler, sistemin kenarlarında ilk çarpışmanın etkisiyle oluştuğu düşünülen parantez şeklinde radyo emisyonları ortaya çıkarmıştı. Harvard & Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden Andra Stroe liderliğindeki yeni çalışma, NASA'nın Chandra ve ESA'nın XMM-Newton X-ışını gözlemevlerinden elde edilen verileri analiz ederek bu teoriyi daha da güçlendirdi. Araştırmacılar, iki kümeyi birbirine bağlayan ve ilk çarpışma sırasında gaz sıyrılmasıyla oluştuğu düşünülen bir soğuk gaz köprüsü tespit etti.

İKİNCİ ÇARPIŞMA YOLDA

Geçen bir milyar yıl içinde birbirlerinden yaklaşık 11 milyon ışık yılı uzaklaşan kümelerin, şimdi yeniden bir çarpışma rotasında olduğuna dair kanıtlar bulundu. Ekip, önceki çarpışma ekseniyle aynı hizada üç yeni şok cephesi keşfetti. Bu durumun, yaklaşan ikinci bir çarpışmanın erken bir işareti olabileceği belirtiliyor. Bu nadir olayın keşfi, özellikle az araştırılmış olan düşük kütleli sistemleri içeren birleşen galaksi kümelerinin dinamikleri hakkında yeni bilgiler sağlıyor.