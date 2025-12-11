Avrupa Uzay Ajansı (ESA), evrenin derinliklerinde gerçekleşen ve ışık hızının beşte biri kadar bir sürate erişen kozmik bir rüzgarı tetikleyen "süper kütleli" bir kara delik patlamasını resmen bildirdi. Bu çarpıcı keşif, galaksi oluşumu ve evrimin dinamiklerine dair köklü bilimsel kabulleri sarsıcı bir boyuta taşıdı.

DEV PATLAMANIN ARDINDAKİ GÜÇ

ESA’nın yayımladığı bilimsel bültende, keşfedilen bu devasa rüzgarın, galaksinin merkezindeki süper kütleli kara deliğin yuttuğu maddeyi püskürtmesi sonucu ortaya çıktığı ifade edildi.

Kara deliğin çevresindeki birikim diski (accretion disk) olarak bilinen aşırı sıcak gaz ve plazma, beklenmedik bir enerji salınımıyla dışarıya fırlatıldı ve bu durum, uzayda büyük bir şok dalgası meydana getirdi. Bu rüzgarın hızı yaklaşık olarak 60.000 kilometre/saniye olarak ölçüldü.

UZMANLARDAN ÇARPICI YORUMLAR

Keşfe ilişkin uluslararası bilim camiasından önemli açıklamalar geldi. Harvard Üniversitesi Astrofizik Merkezi’nden (CfA) Dr. Jeremy Sanders, bu fenomenin galaksi evrimi üzerindeki etkisini vurguladı.

Dr. Sanders, "Bu denli yüksek enerjili rüzgarlar, çevrelerindeki gaz bulutlarını temizleyerek yeni yıldız oluşum süreçlerini kökten durdurabilir. Bu gözlem, kara deliklerin sadece maddeyi yutmakla kalmayıp, aynı zamanda bulundukları galaksiyi aktif olarak şekillendirdiğini gösteren somut bir kanıttır" şeklinde yorumladı.

Max Planck Dünya Dışı Fizik Enstitüsü’nden Profesör Laura K. Jones, patlamanın mekanizmasına dikkat çekti.

Prof. Jones, "Biriken maddenin bir kısmı olay ufkunun yakınından kurtularak kutup bölgelerinden jetler halinde püskürtülürken, bir kısmı da bu devasa rüzgarları ortaya çıkardı. Bu, kara deliklerin evrendeki enerji geri beslemesi (feedback) mekanizmasını anlamamız için kritik bir adımdır" ifadesini kullandı.

GALAKSİ OLUŞUMU TEHDİT ALTINDA

Yapılan araştırmalar, süper kütleli kara deliklerden çıkan bu tür güçlü rüzgarların, galaksilerin 'kendi kendini düzenleme' süreçlerinin bir parçası olabileceğini düşündürdü. Ancak bu rüzgarlar, galaksilerin geleceğini de belirleyebilir.

Işık hızının beşte biri hızda esen bu gaz akımları, yıldızların oluşacağı soğuk gaz rezervlerini galaksiden dışarı süpürerek, milyarlarca yıl sürecek yeni yıldız oluşumunu engelleme potansiyeli taşıyor.

Bilim insanları, elde edilen verilerin ışığında, evrenin en hızlı rüzgarlarının galaksilerin sadece merkezlerini değil, tüm yapılarını nasıl etkilediğini daha detaylı incelemek üzere ek gözlemlere odaklandı.