Milyonlarca adayın beklediği KPSS başvuru ekranı açıldı. ÖSYM sitesinde açılan KPSS başvurularına, lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını 10 Temmuz tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzunun ardından erişime açıldı.

Adaylar, başvurularını yayımlanan kılavuz doğrultusunda osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak. .

Lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvurular bugün osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı.