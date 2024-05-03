KPSS başvuruları başladı

KPSS başvuruları başladı
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılının Kamu Personel Seçme Sınavı lisans sınavı başvurularının başladığı duyuruldu.
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KPSS başvuruları başladı 1

2024 KPSS lisans sınavı başvuruları başladı! Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.

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KPSS başvuruları başladı 2

Alan Bilgisi oturumları ise 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır.

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Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

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KPSS başvuruları 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.

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2024 KPSS başvuru ücreti her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılın başvuru ücretleri ise şu şekildeydi:

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KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 150,00 TL

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KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 100,00 TL

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ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 150,00 TL

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