KPSS başvuruları başladı

2024 KPSS lisans sınavı başvuruları başladı! Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak.
Alan Bilgisi oturumları ise 20-21 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adaylar, 2024-KPSS Lisans Sınavı’na başvurarak 14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan sabah oturumuna girmek zorundadır.
Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
KPSS başvuruları 3 Mayıs 2024 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM’nin Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecek.
2024 KPSS başvuru ücreti her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi. Geçtiğimiz yılın başvuru ücretleri ise şu şekildeydi:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 150,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 100,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 150,00 TL