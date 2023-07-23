Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol edebilmek için KPSS cevap anahtarını araştırıyor. Bugün gerçekleşen KPSS 2023 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavlarının ardından soru ve cevap anahtarı araştırılıyor. Peki, KPSS cevap anahtarı yayınlandı mı? 2023 KPSS soru ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

KPSS 2023 Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavları 23 Temmuz 2023 Pazar günü yani bugün gerçekleştirildi.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’na katılan adaylar doğru ve yanlışlarını kontrol etmek için “KPSS soruları ve cevapları mı?” sorusuna yanıt arıyor.

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleşen KPSS 2023 sınavında maraton 23 Temmuz’da başladı. Önümüzdeki hafta da devam edecek sınavlar öncesinde adaylar bugün 2 farklı sınava tabi tutulacak. İlk etapta saat 10.15’te Genel Kültür Genel Yetenek Sınavı’na katılan adaylar ardından da saat 14.45’te Eğitim Bilimleri Sınavı’na katılacak.

KPSS 2023 SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KPSS 2023 sorularını ve cevaplarını henüz erişime açmadı. Ancak diğer sınavlar baz alındığında KPSS 2023 sınavında Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sorularının bugün akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.

Eğitim Bilimleri Sınavı’nın saat 16.25’te sona ereceği düşünülürse 16.30’dan sonra akşama doğru soruların yayınlanacağını söylemek mümkün. Öte yandan soruların yüzde 10’luk kısmı herkese açık olarak, soruların tamamı ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanacak.

KPSS soruları ve cevap anahtarı ÖSYM’nin resmi internet adresinde ve AİS sayfasında olacak.