KPSS de şaşırtmadı! Yine aynı sahneler

Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) bazı öğrenciler son dakika yetişti.

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için hazırlanan adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu. Ülke çapında yaklaşık 402 bin 105 adayın başvuru yaptığı KPSS çerçevesinde, adaylarla birlikte aileleri de büyük heyecan yaşadı. Saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar ise koşarak son anlarda yetişti.

Saat 10.15'de başlayan KPSS ortaöğretim sınavı çerçevesinde adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruluyor. Toplam 130 dakika cevaplama süresinin verildiği sınav sonuçları ilerleyen tarihlerde ÖSYM tarafından açıklanacak.