KPSS için artık sona erdi. ÖSYM duyurdu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KPSS için artık sona erdi. ÖSYM duyurdu

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik itiraz sürecinin sona erdiği açıklandı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yapılan itirazların komisyonlar tarafından değerlendirildiğini ve sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını belirtti.

Ayrıca söz konusu itiraz sürecinin bu yıl gerçekleşen sınav için sona erdiğinin de altını çizdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yazılı açıklamada şunları ifade etti:

Bugün itibarıyla Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik yapılan itiraz süreci sona ermiştir. Adayların ilettiği itirazlar, uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmektedir. İtirazların değerlendirme süreci, adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.

88.png

Son Haberler
Meclis’i karıştıran küfür: “O…çocukları” Gündem
Meclis’i karıştıran küfür: “O…çocukları”
Bir temizlik ürününe yüzde 42 zam! Türkiye'de en çok kullanılan markaydı Ekonomi
Bir temizlik ürününe yüzde 42 zam! Türkiye'de en çok kullanılan markaydı
ABD Kongresi Netanyahu’yu ayakta alkışladı Dünya
ABD Kongresi Netanyahu’yu ayakta alkışladı
İzmir'de silahlı saldırı: Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı Yerel Haberler
İzmir'de silahlı saldırı: Motosikletiyle geldi, tabancayla vurup kaçtı
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor Gündem
Üniversite adayları için tercih dönemi başlıyor
İzmir açıklarında göçmen hareketliği Yerel Haberler
İzmir açıklarında göçmen hareketliği