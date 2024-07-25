KPSS için artık sona erdi. ÖSYM duyurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yapılan itirazların komisyonlar tarafından değerlendirildiğini ve sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılacağını belirtti.

Ayrıca söz konusu itiraz sürecinin bu yıl gerçekleşen sınav için sona erdiğinin de altını çizdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yazılı açıklamada şunları ifade etti:

Bugün itibarıyla Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına yönelik yapılan itiraz süreci sona ermiştir. Adayların ilettiği itirazlar, uzman akademisyenlerden oluşan komisyonlarımız tarafından titizlikle değerlendirilmektedir. İtirazların değerlendirme süreci, adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için hızlı bir şekilde tamamlanacaktır.