KPSS lisans sınav yerleri açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KPSS lisans sınav yerleri açıklandı

2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı. Milyonlarca adayın sınava gireceği yerler belli oldu.

KPSS (Kamu Personel Seçme Sınavı) 2024 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından açıklandı. Yapılan duyuru kapsamında; "2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri Oturumları Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı" ifadelerine yer verildi.

Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlar, Alan Bilgisi Testi, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarından oluşan KPSS lisans sınavları temmuzda tamamlanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisine KPSS Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek.

Aynı zamanda e-devlet üzerinden de ÖSYM sayfasına girerek, oradan gerekli bilgilere erişebilecek.

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