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KPSS lisans sonuçları bugün açıklanıyor. Saat kaçta sonuçlar belli olacak

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları bugün saat 10:00'da açıklanacak. Sonuçlar T.C. kimlik numaralarısı ve şifrelerle ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:40
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KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanıyor

KPSS lisans sonuçları bugün açıklanıyor. Saat kaçta sonuçlar belli olacak
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ÖSYM tarafından ertelenen KPSS lisans sınavı 18 Eylül tarihinde tamamlanmıştı. Sınavların tamamlanmasıyla birlikte sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının saat 10.00'da açıklanması bekleniyor.

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

KPSS ÖABT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS sınav sonuç takvimiyle birlikte, 2 Ekim tarihinde yapılan KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuç tarihi belli oldu.

Buna göre; KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 24-25 Eylül tarihlerinde yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. ve 2. gün sınavlarının sonuç tarihi açıklandı.

Buna göre; KPSS Lisans Alan Bilgisi sınavlarının sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklanacak.

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