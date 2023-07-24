KPSS’de çıkan Mihriban sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?

2023 KPSS lisans sınavı 23 Temmuz Pazar günü milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Genel Kültür-Genel Yetenek alanlarında sorulan soruların arasında Musa Eroğlu’nun bestelediği Mihriban türküsü de yer aldı. Türkünün sözlerini bilmeyen adaylar sınavda zor anlar geçirirken, sınavın ardından KPSS Mihriban sorusu cevabı ve Mihriban türküsü sözleri pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.

Abdürrahim Karakoç’un sözlerini kaleme aldığı Mihriban Türküsü usta sanatçı Musa Eroğlu tarafından bestelenmiş, pek çok Türk halk müziği sanatçısı tarafından da seslendirilmişti.

KPSS MİHRİBAN SORUSU CEVABI NEDİR?

Mihriban sorusunun cevabı, "Suya yazı yazılmıyor Mihriban" olarak açıklandı.

MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ

Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban

Mihriban

Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü

Görmeyince sezilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü

Görmeyince sezilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Yâr deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor

Şaşıyor

Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor

Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk deyince ötesini arama

Arama

Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama

Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama

Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban

Mihriban, Mihriban

Besteciler: Musa Eroğlu / Hayri Yoldaş

Mihriban şiirinin tüm sözleri ise şu şekilde:

Sarı saçlarına deli gönlümü

Bağlamışım çözülmüyor Mihriban

Ayrılıktan zor belleme ölümü

Görmeyince sezilmiyor Mihriban

Yar deyince kalem elden düşüyor

Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor

Lambada titreyen alev üşüyor

Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban

Tabiplerde ilaç yoktur yarama

Aşk deyince ötesini arama

Her nesnenin bir bitimi var ama

Aşka hudut çizilmiyor Mihriban

Önce naz sonra söz ve sonra hile

Sevilen seveni düşürür dile

Seneler asırlar değişse bile

Eski töre bozulmuyor Mihriban

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne

Kar koysan köz olur aşkın külüne

Şaştım kara bahtın tahammülüne

Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban

Tarife sığmıyor aşkın anlamı

Ancak çeken bilir bu derdi, gamı

Bir kördüğüm baştan sona tamamı

Çözemedim çözülmüyor Mihriban