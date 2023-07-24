KPSS’de çıkan Mihriban sorusu sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Peki, KPSS Mihriban sorusu nedir? 2023 KPSS Mihriban sorusunun cevabı ne?
2023 KPSS lisans sınavı 23 Temmuz Pazar günü milyonlarca adayın katılımıyla gerçekleşti. Genel Kültür-Genel Yetenek alanlarında sorulan soruların arasında Musa Eroğlu’nun bestelediği Mihriban türküsü de yer aldı. Türkünün sözlerini bilmeyen adaylar sınavda zor anlar geçirirken, sınavın ardından KPSS Mihriban sorusu cevabı ve Mihriban türküsü sözleri pek çok kişi tarafından araştırılmaya başlandı.
Abdürrahim Karakoç’un sözlerini kaleme aldığı Mihriban Türküsü usta sanatçı Musa Eroğlu tarafından bestelenmiş, pek çok Türk halk müziği sanatçısı tarafından da seslendirilmişti.
KPSS MİHRİBAN SORUSU CEVABI NEDİR?
Mihriban sorusunun cevabı, "Suya yazı yazılmıyor Mihriban" olarak açıklandı.
MİHRİBAN TÜRKÜSÜ SÖZLERİ
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışım, çözülmüyor, Mihriban
Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü, ölümü
Görmeyince sezilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Yâr deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor
Şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor, üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor, Mihriban
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötesini arama
Arama
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Her nesnenin bir bitimi var ama, var ama
Aşka hudut çizilmiyor, Mihriban
Mihriban, Mihriban
Besteciler: Musa Eroğlu / Hayri Yoldaş
Mihriban şiirinin tüm sözleri ise şu şekilde:
Sarı saçlarına deli gönlümü
Bağlamışım çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban
Yar deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban
Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban
Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban
Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
Kar koysan köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtın tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban
Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi, gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban