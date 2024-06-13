KPSS ön lisans başvuruları başladı

ÖSYM, 2024 KPSS ön lisans başvurularının açıldığını duyurdu. Kılavuza göre, başvurular 13 Haziran'da başladı ve 2 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU DUYURUSU

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ön Lisans), 1 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı için din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024'te yapılacak.

KPSS başvuruları, 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri ​​arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı için din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 ​​tarihleri arasında alınacak. Ön lisans düzeyinde DHBT'ye başvuran adayların, 1 Eylül 2024'te yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na da başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapabileceklerdir.

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı ve 2024-DHBT hakkında detaylı bilgi, 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebilirler. Sınava girecek adayların kılavuzu dikkatlice incelemeleri önemlidir.

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

ÖSYM, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirmek için başvuru alacak. Bu amaçla hazırlanan kılavuza, ÖSYM'nin resmi internet sitesi "http://www.osym.gov.tr" üzerinden erişilebilir. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiler 2024-KPSS Ön Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adayların, kılavuzu dikkatlice incelemeleri önemlidir.

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını 13 Haziran 2024 tarihinden itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin resmi web sitesi https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecekler.

2024 KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 KPSS takvimine göre, önlisans sınavı 1 Eylül'de gerçekleştirilecek.