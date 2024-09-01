KPSS ön lisans oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2024 KPSS sınav takvimiyle birlikte ön lisans sınavı tarihi belli olmuştu.
Buna göre; KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 Pazar günü saat 10.15'te başladı.
SINAV KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
2024 KPSS ön lisans sınavında adaylara toplam 120 soru sorulacak.
Genel Kültür'den 60, Genel Yetenek'ten 60 soru sorulacak olan sınavda soru dağılımı ise şöyle:
SORU DAĞILIMI
GENEL YETENEK
Türkçe: 30 Soru
Matemati ve Geometri: 30 Soru
GENEL KÜLTÜR
Tarih: 27 Soru
Coğrafya: 18 Soru
Vatandaşlık: 9 Soru
Güncel Bilgiler: 6 Soru