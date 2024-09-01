KPSS ön lisans oturumu soruları ve cevapları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bugün gerçekleştirilen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumuna ait temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine sunuldu.

ÖSYM'nin internet sitesinde yapılan duyuruya göre, 2024-KPSS ön lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'luk bir bölümü, ÖSYM'nin web sitesinde yayımlandı.

Sınava katılan adaylar, temel soru kitapçığındaki tüm sorulara, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 11 Eylül saat 23.59'a kadar ulaşabilecekler.