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KPSS Ön Lisans sıralamaları açıklandı mı? 2022 KPSS Ön Lisans son dakika..

KPSS Ön Lisans sonuçları için beklenen duyuru geldi. Geçtiğimiz hafta KPSS Ön Lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler Branş Bazında sıralamalara çevrilmişti. Peki, KPSS Ön Lisans sıralamaları açıklandı mı? 2022 KPSS Ön Lisans son dakika..

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 14:09
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KPSS Ön Lisans sıralamaları açıklandı mı? 2022 KPSS Ön Lisans son dakika..

KPSS Ön Lisans sıralamaları açıklandı mı? 2022 KPSS Ön Lisans son dakika..
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Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ardından adayların açıklanacak sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları merak ediliyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında 2022 KPSS branş sıralamaları açıklandı. Peki, KPSS Ön Lisans sıralamaları açıklandı mı? 2022 KPSS Ön Lisans son dakika..

ÖSYM, KPSS Ön Lisans sıralamalarının ardından Branş Bazında sıralamalar hakkında açıklamada bulundu. ÖSYM'den yapılan açıklamada "2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2022-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’ne yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

KPSS Ön Lisans Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır." denildi.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEDİR?

Branş bazında sıralama işlemlerinin, yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Başvuruda bulunan adaylardan, branş bazında sıralamaların hesaplandığı sırada eğitim bilgisindeki mezuniyet durumu alanı “Okuyor” olan adayların tercih döneminde mezun olması durumunda ilgili alan “Mezun” olarak sisteme yansıyacak ve bu adayların tercih hakkı olacaktır.

Bundan dolayı mezuniyet durumu alanı “Mezun” olan adayların yanı sıra “Okuyor” olan adayların da branş bazında sıralamaya dâhil edilmesi gereklidir. Böylelikle dâhil edilmediği takdirde ortaya çıkacak olan “adayların kendilerini gerçekte olduğu sıradan daha ileride görmesi durumu” engellenmiş olmaktadır.

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