KPSS Ortaöğretim geç başvuru süresi uzatıldı

2024 yılı Ortaöğretim KPSS geç başvuru süresi uzatıldı. ÖSYM İnternet sitesinde geç başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre uzatılan sürenin 12 Ağustos 23.59 olduğu belirtildi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

"2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."