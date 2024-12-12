KPSS tercih sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
KPSS tercih sonuçları açıklandı

KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi sitesinde yayınlandı.

ÖSYM'nin açıklamasına göre 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS 2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS-2024/7: Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın sözleşmeli personel pozisyonlarına tercih başvuruları 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında alınmıştı. KPSS-2024/7 tercih sonuçları 11 Kasım 2024 tarihinde ilan edildi.

Yayımlanan ilanda; "Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır " ifadelerine yer verilmişti.

ÖSYM SONUÇ DUYURUSU

ÖSYM'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KPSS-2024/7: Kentsel DönüşümBaşkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir."

Son Haberler
Kenan Yıldız'lı Juventus, Manchester City'yi devirdi UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar
Kenan Yıldız'lı Juventus, Manchester City'yi devirdi UEFA Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar
Milyonlarca hat sahibine kötü haber! Her ay faturaya eklenecek miktar belli odu
Milyonlarca hat sahibine kötü haber! Her ay faturaya eklenecek miktar belli odu
'Yüzey temizleyici içti, öldü' haberlerindeki sır ortaya çıktı!
'Yüzey temizleyici içti, öldü' haberlerindeki sır ortaya çıktı!
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçisi hayatını kaybetti
İnşaatta elektrik akımına kapılan işçisi hayatını kaybetti
Otomobilin bagajı ve stepnesinde 20 adet tabanca bulundu
Otomobilin bagajı ve stepnesinde 20 adet tabanca bulundu