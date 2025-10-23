Türkiye dün İsmail Saymaz’ın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) sayfasına girilerek, üniversite tercihlerinin değiştirildiği skandalını konuştu. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, skandalı ilk fark eden mağdurun İzmirli C.Ş. ve ailesi olduğunu söylerken, tıp fakültesi bölümlerini tercih yapan C.Ş'nin yaşlı bakım’ bölümüne yazdırıldığını aktardı. Saymaz ise bu skandala karşın "ÖSYM, bu önlemleri yarından geci yok, almalı. Altı gencin davalarında müdahil olmalı ve eğer başka mağdurlar varsa bulup ortaya çıkarmalı. Gençlerin geleceklerini karartan el her kimse, bileğine kelepçe geçirilmeli” yorumunda bulundu.

ÖSYM ise Saymaz’ın iddialarına yanıt verdi. ÖSYM, "Başkanlığımızca hizmete sunulan Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) kullanıcı bilgileri dahil olmak üzere herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir" yanıtını verdi.

TÜRKİYE 237’NCİSİNİN İLK 10 TERCİHİNİ SİLMİŞLER

İsmail Saymaz dün yaptığı haberin ardından telefonlarının susmadığını belirtti. Saymaz’a bir mağdur daha ulaştı. Saymaz, bugünkü köşe yazısında Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS), başarılı olan memur adaylarının da tercihlerine son gece müdahale edildiğini yazdı. Mağdur B.A. Saymaz’a konuştu.

Malatya’da yaşayan sağlık teknikeri B.A., geçen yıl KPSS sınavında büyük bir başarı elde ederek, 94.3 puanla 1.057.388 aday arasında 237’nci oldu. B.A., tercihlerin yapılacağı son gün, 8 Mayıs’ta ÖSYM sistemine girerek, Malatya’da yaşayan ailesi ve Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde öğretmenlik yapan nişanlısına yakın olması için ilk altı sıraya Gaziantep’i, sonraki altı sıraya İzmir’i ve en sona Ankara’yı yazdı.

Saat 23.45’te tercihlerine son şeklini veren B.A. gece 00.01’de sisteme girdiğinde başından aşağıya kaynar sular döküldü. İlk 10 tercihi silinen B.A. son dört tercihi ise olduğu gibi bırakılmıştı.

IP KULLANICISI TESPİT EDİLEMEDİ

B.A., sabah Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’nda suç duyurusunda bulundu. İncelemenin ardından B.A.’nın sistemine saat 23.52’de girildiği tespit edildi. Fakat sisteme giriş yapan IP kullanıcısı saptanamadı ve kovuşturmaya yer olmadığı belirtildi.

ÖSYM’ye başvuran B.A., yetkililer tarafından “Şifrenizi ailenize, nişanlınıza veya arkadaşınıza vermişsinizdir” yanıtını aldı. B.A. ne yapsa sonuç alamadı. B.A. İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atandı.

Ankara 27. İdare Mahkemesi’nde ÖSYM aleyhine dava açıldı. ÖSYM ise savunmasında, şifrelerin geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak sistemde tutulduğu, adayın paylaşması dışında şifreyi bir başkasının bilmesi, görmesi ve edinmesinin mümkün olmadığı, işlemlerden adayın sorumlu bulunduğu aktardı.