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Kral 3. Charles'a ait ilk madeni para basıldı. Paradaki detaylar dikkat çekti

İngiltere Kraliyet Darphanesi, yeni hükümdar Kral Charles'ın portresini bir madeni paraya bastı. Aralık ayından itibaren 9.6 milyon baskı yapılacak.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:01
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Kral 3. Charles'ın portresini taşıyan ilk madeni para basıldı

Kral 3. Charles'a ait ilk madeni para basıldı. Paradaki detaylar dikkat çekti
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 8 Eylül’deki vefatının ardından 3. Charles yeni kral olmuştu.

İngiltere’nin Kraliyet Darphanesi, Kral Charles'ın yer aldığı ve portresinin bulunduğu ilk madeni parayı basıldı.

Aralık ayında 9,6 milyon baskı ile tedavüle girecek olan Kral Charles'ın portresini içeren ilk madeni parada 3 önemli detay yer aldı.

Madeni paranın, bir yüzünde Kral 3. Charles’ın portresi ve portreyi çevreleyen Latince, 'CHARLES III. D.G. REX. F. D. 5 Pound. 2022' (Tanrı'nın Lütfuyla Kral III. Charles, İnancın Savunucusu) ifadeleri yer aldı.

Kraliçe’nin madeni parasında Kraliçe’nin yüzü sağa bakıyordu. Kral 3. Charles’ın yüze ise sola dönüktür.

Diğer yüzünde ise tasarımın 1953 yılında, Kraliçe II. Elizabeth tahta çıktığında basılan para ile aynı tasarım yer alıyor.

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