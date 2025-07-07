Kral Charles, 7 Temmuz saldırılarının yıl dönümünde konuştu

Kaynak: Haber Merkezi
Kral Charles, 7 Temmuz saldırılarının yıl dönümünde konuştu

Londra’daki 7 Temmuz saldırılarının 20. yılı dolayısıyla konuşan Kral Charles, hayatını kaybedenleri ve yaralananları anarken birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

2005 yılında Londra’da düzenlenen ve 52 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 800 kişinin yaralandığı 7 Temmuz saldırılarının 20. yılında Kral Charles duygusal bir açıklama yaptı. Açıklamada “Hayatları sonsuza dek değişen herkes için kalpten düşüncelerim ve dualarım onlarla” diyen Kral, olayın yarattığı derin acıya rağmen halkın gösterdiği birlik ruhuna vurgu yaptı.

Charles, saldırılarda ölen masum insanları anarken, fiziksel ve psikolojik yaralarla yaşamaya devam edenleri de unutmadı. “Acil yardım ekiplerinin, ulaşım çalışanlarının ve cesur vatandaşların gösterdiği özverili cesaret, insanlığın en güzel örneğiydi” dedi.

Kral Charles, Hyde Park’taki 7 Temmuz Anıtı’nda çekilmiş bir fotoğraf eşliğinde yaptığı paylaşımda da “Bizi bölenlere karşı durmak, birlikte yaşama kültürünü güçlendirecektir” ifadelerine yer verdi.

Anma törenine Kral’ın yerine Prens Edward ve eşi Edinburgh Düşesi Sophie katıldı.

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