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Kral Charles'a yumurta atan gence yumurta yasağı

Kral III. Charles'e yumurta attığı için tutuklanan üniversite öğrencisi İngiliz, kefalet koşulu olarak toplum içinde yumurta taşımasının yasaklandığını söyledi.

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 16:32
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Kral Charles'a yumurta atan gence yumurta yasağı

Kral Charles'a yumurta atan gence yumurta yasağı
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23 yaşındaki Patrick Thelwell, çarşamba günü İngiltere'nin kuzeyindeki York'ta Kral III. Charles'ın ziyareti sırasında meydana gelen yumurta fırlatma eyleminin ardından gözaltına alınmıştı. Üniversite öğrencisi çok geçmeden serbest bırakıldı. Kuzey Yorkshire Polisi, Thelwell'in kamu düzeni suçu işlediği şüphesiyle tutuklandığını açıkladı. Yumurtaların hiçbiri 73 yaşındaki Charles'a isabet etmedi.

“BENİM KRALIM DEĞİL”

Olayın yaşandığı gün kalabalıktan "Benim kralım değil" sloganları duyuldu ve İngiltere'nin "kölelerin kanı üzerine inşa edildiği" söylenildi. Olayın televizyon görüntülerine göre, polis daha sonra bir kişiyi gözaltına almak için harekete geçti ve bu kişi zapt edilerek bir minibüsün arkasına bindirildi.

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALIYOR

Thelwell, Daily Mirror gazetesine yaptığı açıklamada insanların "kelimenin tam anlamıyla çığlık attığını ve saf öfkeyle feryat ettiğini" söyledi. 23 yaşındaki genç, "İnsanlar saçlarımdan parçalar koparıyorlardı, bana tükürüyorlardı. İnsanlar akıllarını kaçırmıştı" dedi. York Üniversitesi öğrencisi ve monarşiye karşı çıkan bir çevre aktivisti olan Thelwell, ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Çarşamba günü saat 22.00'de kralın 500 metre yakınına gitmemesi şartıyla serbest bırakıldığını söyleyen gencin kamusal alanda yumurta bulundurmasına da artık izin verilmiyor.

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