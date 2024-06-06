Kral Charles'ın banknotları tedavüle giriyor

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey tarafından yapılan açıklamada "Yeni kralımız III. Charles'ın portresini taşıyan banknotları ihraç etmekten çok memnunuz. Bu tarihi bir an çünkü banknotlarımızdaki hükümdar portresini ilk kez değiştiriyoruz. Nakit paranın birçok insan için önemli olduğunu biliyoruz. Bu yeni banknotların dolaşıma sokulması da bu kararlılığın bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

İngiltere Merkez Bankası, Kral Charles'ın annesi Kraliçe II. Elizabeth'in fotoğrafının yer aldığı banknotların yasal ödeme aracı olarak kalacağını ve Kral Charles banknotlarıyla birlikte dolaşımda olacağını bildirdi. Kraliçe Elizabeth'in portresi ilk kez 1960 yılında İngiltere Bankası banknotunda yer aldı. Onun, ülkenin en uzun süre hizmet eden hükümdarlarından biri olacağını ve hükümdarlığı sırasında 60 yıldan fazla bir süre banknotlarda kalacağını çok az kişi tahmin edebilirdi.

Mevcut banknotlarının arka yüzünde Winston Churchill , Jane Austen , JMW Turner ve Alan Turning gibi isimler yer alıyor.