İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Prens Andrew depremi yaşanıyor. Buckingham Sarayı aracılığıyla yapılan açıklamada Prens Andrew, York Dükü unvanı ve kendisine verilmiş diğer kraliyet ünvanlarını bırakacağını duyurdu.

Andrew yaptığı açıklamada, “Kral Charles ve ailemin yakın ve geniş çevresiyle yaptığım görüşmeler sonucunda, hakkımdaki sürekli suçlamaların Majesteleri ve Kraliyet Ailesi’nin çalışmalarını gölgelediği sonucuna vardık” ifadelerini kullandı.

Beş yıl önce kamusal hayattan çekilme kararı alan Prens, şunları ekledi:

“Her zaman olduğu gibi, aileme ve ülkeme olan görevimi öncelikli olarak ele almaya karar verdim. Majesteleri’nin onayıyla, artık bir adım daha ileri gitmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle artık unvanımı veya bana verilmiş olan onurları kullanmayacağım. Daha önce de belirttiğim gibi, hakkımdaki suçlamaları şiddetle reddediyorum.”

EPSTEİN SKANDALINDA ADI GEÇİYORDU

Bir dönem Falkland Savaşı gazisi ve yakışıklı deniz subayı olarak görülen Prens Andrew, son yıllarda Epstein skandalı nedeniyle kamuoyu desteğini büyük ölçüde kaybetti.

Andrew, 2019’da tüm kraliyet görevlerinden çekilmiş, 2022’de ise askeri unvanları ve kraliyet himayeleri elinden alınmıştı.

Aynı yıl, Virginia Giuffre adlı kadının açtığı cinsel istismar davasını mahkeme dışında anlaşarak kapatmıştı. Giuffre, Nisan ayında yaşamını yitirdi, ancak yayımlanan anı kitabı, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Ferguson, 2008’de suçlu bulunan Epstein hakkında 2011’de attığı bir e-postada onu “mükemmel bir dost” olarak nitelendirdiği için daha önce de birçok hayır kurumuyla ilişkisini kaybetmişti.

Andrew, “Majesteleri” unvanını daha önce bırakmıştı. Artık “York Dükü” olarak da anılmayacak ancak “Prens” unvanını koruyacak ve Windsor’daki Royal Lodge konutunda yaşamaya devam edecek.

Kraliyet kaynakları, Andrew’un bundan böyle Sandringham’daki geleneksel Noel buluşmalarına katılmayacağını belirtti.