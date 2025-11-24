Turgutlu Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Alaşehir Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen “Kral Çıplak” çocuk oyunu, Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluştu.

Çocukların severek takip ettiği klasik masalın sahne uyarlaması, renkli kostümleri, müzikleri ve oyuncuların performansıyla büyük beğeni topladı. Oyun boyunca kahkahalarla dolan salonda, çocuklar keyifli zaman geçirdi. Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, etkinliğe katılarak çocuklarla birlikte oyunu izledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, “Çocuklarımızın sanatla, tiyatroyla ve kültürle iç içe büyümesini önemsiyoruz. Onların yüzünde gördüğümüz mutluluk, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Bu tür etkinlikleri artırarak çocuklarımızın daha fazla sanatla buluşmasını sağlayacağız” dedi.