Kral Kaybederse dizisi kadrosuna katıldı. Kızılcık Şerbeti'nde 'tükenmişti'

Kral Kaybederse, Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizi kadrosuna Müjde Uzman katıldı. oldu. Oyuncu dizide "Cansu" karakterine hayat verecek.

Kral Kaybederse, her Salı akşamı Star TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor.

Dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay, Cemre Gümeli ve Ferhat Yılmaz gibi isimler yer alıyor.



Dizinin yapımını OGM Pictures, yapımcılığını Onur Güvenatam üstleniyor. Dizinin yönetmeleri ise Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay.