Kralı Charles, Kraliçe Camilla'nın kulağına fısıldadı: Dudak okuma uzmanları çözümledi

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Trooping the Colour töreninde Kral Charles ile Kraliçe Camilla'nın arabada gerçekleştirdiği özel konuşma, 19 Temmuz 2025’te yayımlanacak Lip-Reading The Royals: The Secret Conversations adlı belgeselde gün yüzüne çıkarıldı.

Belgeselde yer alan dudak okuma uzmanı Nicola Hickling'e göre, 76 yaşındaki Kral, bilinmeyen bir kanser türüyle mücadelesi sırasında Camilla’ya oldukça içten bir ifade kullandı. Hickling'in analizine göre Kraliçe, Charles’ın ruh halini fark ederek ona “Bundan gerçekten emin misin?” diye soruyor. Kral ise duygusal bir ifadeyle “Bugünü atlatacağım, kendimi duygusal hissediyorum ve nedenini bilmiyorum” cevabını veriyor.

KAMERALARA YANSIMAYAN GÖZYAŞLARI

Nicola Hickling’in verdiği bilgilere göre, Kral Charles bu sözleri söyledikten sonra yüzünü eliyle siliyor ve bu hareket bir gözyaşını gizleme çabası olarak yorumlanıyor. Hickling, “Yüzüne dikkatli bakıldığında gözlerinin kızarmış olduğu ve duygusal bir hâl içinde bulunduğu açıkça görülüyor” açıklamasını yaptı.

Bu duygusal sahne, yüz binlerce izleyicinin bulunduğu bir törende yaşansa da kalabalığın coşkusu içinde fark edilmemişti. Ancak dudak okuma teknolojisiyle yapılan analizler, İngiliz monarşisinin perde arkasındaki gerçek duygu yoğunluğunu ortaya koyuyor.

TEDAVİ SÜRECİ VE KAMUOYUNDAN GİZLENEN GERÇEKLER

Kral Charles, Şubat 2024’te kansere yakalandığını duyurmuş, ancak hastalığın türü konusunda resmi bir açıklama yapılmamıştı. Saray kaynakları, Kral’ın tedaviye düzenli olarak devam ettiğini ve kamu görevlerini sınırlı şekilde sürdürdüğünü belirtmişti.

Belgesel, bu süreçte yaşanan psikolojik dalgalanmaların ve Kraliyet ailesinin kamuya kapalı anlarının anlaşılması açısından önemli bir pencere sunuyor.

İngiltere'de kraliyet ailesiyle ilgili özel belgesellere olan ilgi, hem ülke içinde hem de uluslararası düzeyde giderek artıyor. Bu tür içerikler, monarşi figürlerinin insanî yönlerini sergilemeleri açısından dikkate değer bulunuyor.