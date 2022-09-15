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  • Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutunun başında yere yığıldı. Herkesin nefesi kesildi

Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutunun başında yere yığıldı. Herkesin nefesi kesildi

Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninde Kraliyet muhafızlarından biri bayıldı.

Haber Giriş: 15 Eylül 2022 Perşembe - 11:48
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Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninde muhafız bayıldı. Herkesin nefesi kesildi

Kraliçe 2. Elizabeth’in tabutunun başında yere yığıldı. Herkesin nefesi kesildi
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Perşembe günü saat 01.00 sularında Kraliçe'nin tabutunun başında meydana gelen olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Westminster Hall'da gerçekleşen tören esnasında birden bayılıp yere düşen muhafız herkesi korkuttu.

Şimdi viral olan ve canlı yayından alındığı bildirilen video görüntülerinde, siyah bir üniforma giymiş ve bir asa tutan muhafızın, Kraliçe'nin tabutunun oturduğu yükseltilmiş podyumda ayakta dururken tökezler gibi olduğu görülüyordu.

HERKESİN NEFESİ KESİLDİ

Dengesiz bir şekilde sallandıktan sonra aniden yüzükoyun yere yığılan muhafızın bayıldığı anlaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, törendeki kalabalığın da nefesinin kesildiği, şaşkınlık gösteren sesli ifadelerinden anlaşılıyordu.

NÖBET DEĞİŞTİLER

İki adamın yardım etmek için ona koşmasının ardından, canlı yayının hızla askıya askıya alındığı ve kısa süre içinde nöbet değişimi yapıldığı bildirildi. Muhafızın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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zafer
15.09.2022 12:18
ARKADAŞ bunlar özelmi eğitiliyo her merasimde bayılıyorlar  
 
Kemalist
15.09.2022 12:09
Püsküllüyle gittiği yerde iyi muhabbet ederler nede olsa düşmanları aynı  
 
Kim
15.09.2022 12:03
Yalı kazığı gibi adamı saatlerce oraya dikersen ölmemesi mucize  
 
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