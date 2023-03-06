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Kraliçe dizisinin konusu nedir? Burcu Özberk’in dizisi Kraliçe ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın olduğu Kraliçe dizisi Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Queen Sugar dizisinden uyarlanan Kraliçe’nin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, kraliçe dizisinin konusu nedir? Burcu Özberk’in dizisi Kraliçe ne zaman başlıyor?

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 16:52
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Kraliçe dizisinin konusu nedir? Burcu Özberk’in dizisi Kraliçe ne zaman başlıyor?

Kraliçe dizisinin konusu nedir? Burcu Özberk’in dizisi Kraliçe ne zaman başlıyor?
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Yabancı dizi olan Queen Sugar’ın uyarlaması olan Kraliçe dizisinde başrolleri Gökhan Alkan ve Burcu Özberk paylaşacak. Kraliçe’nin Kanal D ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Peki, kraliçe dizisinin konusu nedir? Burcu Özberk’in dizisi Kraliçe ne zaman başlıyor?

Queen Sugar’dan uyarlama olan Kraliçe dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan’ın yer aldığı Kraliçe Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

KRALİÇE KONUSU NEDİR?

Kanal D’nin, yapımını Mednova’nın üstlendiği, dünya çapında çok izlenen Queen Sugar dizisinden uyarlanan yeni dizisi Kraliçe yakında izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin başrol oyuncuları Gökhan Alkan ve Burcu Özberk olurken, dizinin oyuncu kadrosu ise, tamamlandı.

Burcu Özberk’in "Deniz", Gökhan Alkan’ın ise "Ateş" karakterine hayat vereceği diziye en son "Zeynep" karakteri ile Selin Şekerci, "Ali" karakteri ile de Özgün Karaman dahil olmuştu.

Hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği dizide, ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konusu işlenecek.

KRALİÇE OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Burcu Özberk ve Gökhan Alkan'ın yer aldığı Kraliçe'nin oyuncu kadrosunda; Ayşe Akın, Serhat Parıl, Afra Karagöz, Enez Koçak, Ecenaz Üçer, Ege Semih Erken, Melis Özçimen, Caner Nalbantoğlu, Merve Honca, Ferhat Yılmaz, Gülşehri Mina Kekeç, Umut Kaplıca ve Cihat Tamer yer alıyor.

Kraliçe’nin yönetmen koltuğunda ise usta yönetmen Cevdet Mercan oturuyor.

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