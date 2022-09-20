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Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti

İngiltere’de 8 Eylül’de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, dün Londra’daki Westminster Kilisesi’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Törende Canterbury Başpiskoposu Justin Welby'nin vaaz verdiği kürsüdeki lale desenli kumaşın 16. yüzyıl Osmanlı dönemine ait Bursa ipeğinden yapılmış olması dikkatleri çekti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 05:30
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Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde Osmanlı ayrıntısı dikkat çekti
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İngiltere’de 8 Eylül’de yaşamını yitiren Kraliçe II. Elizabeth, bugün Londra’daki Westminster Kilisesi’nde düzenlenen devlet töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

VAAZ KÜRSÜSÜNDE BURSA İPEĞİNDEN OSMANLI KUMAŞI

Habertürk’te yer alan habere göre; Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi.

Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşı ise dikkatlerden kaçmadı. Kumaşın 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi.

OSMANLI DÖNEMİNDE BURSA İPEKÇİLİĞİ

Bursa Osmanlı Devletine başkentlik yapmış ve tarih sahnesinde siyasi anlamda öne çıktı. Payitaht unvanı olan Bursa siyasi öneminin dışında kültürel yapısıyla da zengin bir varlığa sahip oldu. Osmanlı döneminde dokumacılık sanatı/zenaatının son derece gelişim gösterdiği şehirlerin başında geldi. Özellikle ipekli dokumalarıyla o dönemin önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekti.

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