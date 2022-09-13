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Kraliçe'ye veda kuyruğu. 20 Bin kişi ll.Elizabeth'in tabutunu görmek için sıra bekledi

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukları, İskoçya'daki Aziz Giles Katedrali'nde kraliçenin cenazesinin başında nöbet tuttu.Yaklaşık 20 bin kişi, Edinburgh'da Kraliçe İkinci Elizabeth'in tabutunu görmek için kuyrukta bekledi.

Galeri Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 12:27
Son Güncelleme: 13 Eylül 2022 Salı - 12:30
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in çocukları, İskoçya'daki Aziz Giles Katedrali'nde kraliçenin cenazesinin başında nöbet tuttu.

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York Dükü Prens Andrew, Prenses Anne ve Wessex Kontu Prens Edward, İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki Aziz Giles Katedrali'ne Şükran Günü ayini için getirilen kraliçenin cenazesinin başında nöbet tuttu.

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Kral lll.Charles annesinin tabutu başında nöbet tuttu.

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. Kraliçenin çocukları yaklaşık 10 dakikalık nöbet boyunca başları öne eğik bir şekilde sessizce dururken, büyük bir kalabalık kraliçeye saygılarını sunmak için sırayla tabutun önünden geçti

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20 Bin kişi tabutu görmek için sıra bekledi.

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Katedral çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı

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İngilizler çocuklarıyla birlikte veda kuyruğuna girdi

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York Dükü Prens Andrew hariç kraliçenin tüm çocukları askeri üniformayla nöbete katılırken, Prens Andrew daha önce kraliyet görevlerinin elinden alınması nedeniyle nöbete siyah takım elbise ile katıldı

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Katedralde Kraliçe II. Elizabeth için düzenlenen Şükran Günü törenine ülkenin yeni hükümdarı Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, kraliçenin diğer çocukları York Dükü Prens Andrew, Wessex Kontu Prens Edward ve Prenses Anne katıldı.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesi, dün akşam kaldığı İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'ndan Aziz Giles Katedrali'ne taşındı

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Öğleden sonra Şükran Günü töreni nedeniyle Hollyroodhouse Sarayı'ndan Aziz Giles Katedrali'ne getirilen kraliçenin tabutunun üzerinde beyaz güller ve bir kraliyet tacı yer aldı.

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Katedralde üst düzey siyasetçilerin ve kraliyet ailesi üyelerinin de katılımıyla görkemli bir tören gerçekleşti

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Cenaze Galler Prensi William ve eşi Prenses Katherine tarafından karşılanacakYarın Buckingham Sarayı'na gitmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya hareket edecek olan cenazeye Prenses Anne ve eşi Koramiral Tim Laurence eşlik edecek.

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. Törende İskoçya Birinci Bakanı Nicola Sturgeon da dahil olmak üzere üst düzey isimler ve kilise yöneticileri konuşma yaptı. Katedralin koro ekibi tarafından dualar okundu.

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Kraliyet Hava Kuvvetleri uçağı ile taşınacak olan cenaze, Galler Prensi William ve eşi Prenses Katherine tarafından Buckingham Sarayı'nda karşılanacak.

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Kraliçenin ölümünden sonra "God Save The King" adıyla yenilenen Milli Marş da çalındı.

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İngilizler yol boyuncu dizildi, kraliçelerine saygı gösterdi

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Kraliçe ll.Elizabeth'in cenazesi katedralaegetirilirken, yoğun güvenlik önlemi alındı

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İngilizler Kraliçe'nin tabutunu görmek için uzun kuyruklar oluşturdu

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İngilizler saatlerce sıra bekledi.

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Kuyruk uzadıkça uzadı

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Yarın Londra'ya götürülecek olan cenaze, kraliçenin 19 Eylül'de cenaze töreni gerçekleşene kadar Buckingham Sarayı'nda kalacak

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19 Eylül İngiltere'de resmi tatil olacakGeçen hafta perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden kraliçenin

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. Cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi günü yerel saatle 11.00'de Westminster Abbey'de yapılacak. Cenaze töreninin gerçekleştirileceği 19 Eylül ise Birleşik Krallık'ta resmi tatil olacak.

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Yaklaşık 20 bin kişi, Edinburgh'da Kraliçe İkinci Elizabeth'in tabutunu görmek için kuyrukta bekledi.

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