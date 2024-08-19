Kraliçeyi taklit etti başı fena derde girdi. Mahkeme bakın kaç yıl hapis cezası verdi

Tayland'da kraliçeyi taklide hapis cezası çıktı. Tayland'da 2020 yılında yapılan bir eylem sırasında kraliçeyi taklit ettiği gerekçesiyle aktivist Jatuporn Sae-Ung, Tayland Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyordu.



Tayland Ceza Mahkemesi, Sae-Ung’un 2020 yılında Bangkok’un Silom bölgesinde düzenlenen bir eylemde Tayland Kraliçesi Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya kıyafeti giymesi ve kraliçeyi taklit etmesinin ‘lese-majeste’ adı verilen kraliyet yasalarına aykırı olduğuna hükmetti.

Sae-Ung mahkeme sırasında yaptığı savunmada, söz konusu eylemlere Tayland geleneksel kıyafetleri giyerek katıldığını kabul ettiğini, ancak kraliyeti küçük düşürmek niyetinde olmadığını savundu. Mahkeme heyeti ise, Sae-Ung’un kraliçe kıyafeti kılığında kırmızı halı üzerinde “kraliyet muhafız müziği” eşliğinde yürüyerek “halkı selamlama” taklidi yapmasının yasalara aykırı olduğuna karar verdi.



KARAR HUKUK DIŞI AÇIKLAMASI

Tayland İnsan Hakları Avukatları tarafından karar sonrası yapılan açıklamada, Sae-Ung’un cezasının hukuk dışı olduğunu ifade edildi. Aktivistin hapis cezasının kaldırılması için kefalet başvurusunda bulunulacağı açıklandı.



Ülkede kraliyet yasaları gereği en az 241 siyasi tutuklu bulunuyor. Dünyanın en katı kraliyet yasalarına sahip ülkelerinden biri olan Tayland’da, ‘lese-majeste’ adı verilen yasalar gereği en az 241 siyasi tutuklu bulunuyor. Uluslararası insan hakları örgütleri tarafından sıkça eleştirilen yasaların, siyasi bir cezalandırma yöntemi olarak suistimal edildiği iddia ediliyor.