Kraliyet Ailesi’nin resmi kask tedarikçilerinden biri olan İngiltere merkezli Charles Owen, 114 yılın ardından ülke içindeki üretim faaliyetlerine son verdi. Binicilik sporunun ikonik markalarından olan şirket, kararı maliyet baskıları ve kira anlaşmazlığından dolayı almak zorunda kaldığını duyurdu.



Wrexham merkezli şirketin CEO’su Dave Derby, müşterilere gönderdiği bilgilendirme notunda İngiltere’deki üretimin Aralık ayı ortasında sona ereceğini belirtti. Derby, yeni bir fabrika arayışının sürdüğünü ancak kask üretiminde kullanılan yüksek teknolojili ekipmanlar nedeniyle taşınmanın son derece zor olduğunu vurguladı. Buna karşın, şirketin bazı ürünlerinin Çin’de üretilmeye devam edeceği açıklandı.



YÜKSEK FİYATLI MODELLER ÜRETİMDEN KALKACAK



Charles Owen’ın İngiltere’de ürettiği klasik velur avcı şapkaları ve Fian gibi yüksek fiyatlı modeller üretimden kalkacak. Fian modelinin fiyatı 249 sterlin düzeyindeydi. Binicilik camiası karara büyük üzüntüyle tepki verirken, İngiliz Binicilik Birliği İcra Direktörü Claire Williams kararı “son derece üzücü” olarak nitelendirdi.



Buna karşın, uluslararası güvenlik sertifikalarına sahip ve Çin’de üretilen modern Kylo modeli gibi ürünler satışta olmaya devam edecek.



KRALİYET AİLESİ VE ÜNLÜ SPORCULAR MÜŞTERİLER ARASINDA



Charles Owen’ın müşteri listesi arasında ABD’li binici Jessica Springsteen ile Prenses Anne’in kızı Zara Tindall da bulunuyor. Tindall’ın 370 sterlinlik Halo modeli İngiltere’de üretiliyor ve üretimin durması sonrası bu modelin geleceği belirsizliği devam ediyor.



CEO Derby, yaptığı açıklamada “Bu kararı büyük bir üzüntüyle duyuruyorum” diyerek İngiltere’deki işçilik ve üretim maliyetlerinin artık sürdürülemez hale geldiğini belirtti. Şirket, 2024 finansal raporunda gelirini 6,5 milyon sterlinden 8,2 milyon sterline, kârını ise 70 bin sterlinden 1,75 milyon sterline çıkardığını duyurmuştu. Fakat raporda, İngiltere’deki işçilik maliyetlerinin “kontrol edilmesi giderek zorlaşan bir gider kalemi” haline geldiği belirtildi.



Charles Owen, 1911'de kurulduğu günden beri İngiltere’de üretim yaparak ülkenin önemli zanaat geleneğini temsil ediyordu. Binicilik topluluklarında kararın ardından sosyal medyada büyük üzüntü aktarıldı. Bir kullanıcı, “Bir İngiliz üretimi daha kayboluyor” derken bir diğeri, “Ben ve çocuklarım için başka marka düşünmem” şeklinde konuştu.