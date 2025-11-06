Sussex Düşesi Meghan Markle, yedi yılın ardından Amazon MGM’in yeni komedi filminde küçük bir rolle izleyicisinin karşısına çıkacak. Meghan’ın yeni filminin ne zaman vizyona gireceği de belli oldu.

The Sun'a göre Düşes Meghan Markle, Amazon Studios tarafından üretilen yeni film (Yakın Arkadaşlar) "Close Friends"te yer alacak.

Kaliforniya'da çekilen filmde Meghan'ın yanı sıra Brie Larson, Lily Collins, Jack Quaid ve Henry Golding de rol alıyor. Yapıma yakın bir kaynağın açıkladığı üzere, film, Santa Barbara'ya yaptıkları bir gezi sırasında ünlü bir çiftle tanışan bir çiftin samimi hikayesini konu alıyor. Bu aynı zamanda Meghan'ın hayatıyla sembolik bir bağ kuruyor çünkü Meghan ve Prens Harry, iki çocukları Prens Archie ve Prenses Lilibet ile birlikte Montecito'da yaşıyor.

People dergisine konuşan başka bir kaynak ise "Meghan'ın küçük bir rolü var ama sette çok sıcakkanlı ve ulaşılabilirdi. Herkesi selamladı ve o dünyaya geri döndüğü için ne kadar mutlu olduğunu hepimize gösterdi" dedi.

‘KARİYER MOLASI OLARAK DEĞİL, DEĞİŞİKLİK OLARAK GÖRÜYORUM’

Meghan, 2017'de stajyer avukat Rachel Zane rolünü canlandırdığı popüler dizi "Suits"ten, Prens Harry ile nişanlandığını duyurduktan sonra ayrılmıştı. O dönemde BBC'ye verdiği bir röportajda Meghan, "Bunu bir kariyer molası olarak değil, bir değişiklik olarak görüyorum. Dizide yedi yıl çalıştım, 100. bölüme geldiğimde o dönemi kapattığımı hissettim. Şimdi Harry ile yeni bir dönemin zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

'MEGHAN İÇİN BÜYÜK BİR AN'

Amazon Studios'a yakın kaynaklara göre Meghan, çok sayıda teklif aldı, ancak bu proje kendisini gerçekten "iyi hissettirdi." The Sun'a konuşan bir kaynak, rolü "Meghan için büyük bir an ve oyunculuğa, gerçekten yapmayı sevdiği şeye dönüşü" olarak nitelendirdi.

Eşi Prens Harry'nin ise Meghan'ın tekrar oyunculuğa başlama kararını çok desteklediği söyleniyor. Çiftin yakın bir arkadaşı, "Harry çok destekleyici ve Meghan'ın sadece kendi istediğini yapmasını istiyor" dedi. 2026'da vizyona girecek olan "Close Friends" filmi, mizah, şöhret ve gözlemsel bir dostluk öyküsünün karışımı. Meghan Markle filme onu ünlü yapan mesleğe, bu sefer deneyim, özgürlük ve kendi seçtiği bir hayat bölümüyle geri dönecek.