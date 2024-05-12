Kraliyet Akademisi İsrailli kurumla iş birliğini sonlandırdı

Kaynak: AA
Kraliyet Akademisi İsrailli kurumla iş birliğini sonlandırdı
Hollanda'da bulunan Kraliyet Sanat Akademisi, Kudüs'teki Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile olan iş birliğini sonlandırma kararı aldı.

Hollanda Kraliyet Sanat Akademisi Öğrenci Birliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Akademi yönetiminin İsrailli kurumlarla olan iş birliğini sonlandırma taleplerini kabul ettiğini duyurdu.

Açıklamada, Kraliyet Sanat Akademisi'nin, Hollanda'da bir İsrailli eğitim kurumuyla iş birliğini iptal eden ilk eğitim kurumu olduğu belirtilerek, kararın olumlu karşılandığı vurgulandı.

Öğrenci Birliği'nin, Kraliyet Sanat Akademisi yönetimine ilettiği talepler arasında Bezalel Sanat ve Tasarım Akademisi ile iş birliğinin sonlandırılması, Gazze'deki çatışmalara tarafsız kalma politikasından vazgeçilmesi, Akademide Filistinlilere yardım toplanması, Filistin'deki sanat akademileriyle iş birliği yapılması ve Filistinli öğrencilerin okul ücretlerinde indirim yapılması gibi maddeler yer aldı.

Açıklamada, Hollanda'daki eğitim kurumlarının Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara ilişkin tutumlarını değiştirmeye yönelik çabalarının sonuç vermeye başladığı ve diğer Hollandalı eğitim kurumlarının da benzer kararları alması gerektiği vurgulandı.

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