Kraliyet krizi son mu buluyor? Prens Harry'den dava sonrası açıklama

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sussex Dükü Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini açıkladı.

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry, kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararını taşıdığı mahkemenin karar duruşması ardından açıklamalarda bulundu.

Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullandı. Prens Harry açıklamasında, ailesinden bazı üyeler ile aralarında çok sayıda anlaşmazlık olduğunu belirtti.