Kraliyet krizi son mu buluyor? Prens Harry'den dava sonrası açıklama

Kaynak: DHA
Kraliyet krizi son mu buluyor? Prens Harry'den dava sonrası açıklama

Prens Harry, ABD'de yaşadığı polis koruması davası sonrası ailesiyle barışmak istediğini açıkladı. Kraliyet Ailesi'yle anlaşmazlıklarını sürdürmenin anlamsız olduğunu belirten Harry, "Hayat çok değerli. Babamın ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum, barışmak iyi olurdu" dedi.

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Sussex Dükü Prens Harry, ailesiyle barışmak istediğini açıkladı.

Kraliyet Ailesiyle yaşadığı sorunların ardından ABD'de yaşamaya başlayan Prens Harry, kendisine sağlanan polis koruması seviyesinin düşürülmesi kararını taşıdığı mahkemenin karar duruşması ardından açıklamalarda bulundu.

Prens Harry, "Ailemle barışmak istiyorum. Kavgayı sürdürmenin bir manası yok. Hayat çok değerli. Babamın (Kral Charles) ne kadar ömrü kaldığını bilmiyorum ama bu koruma meselesi yüzünden benimle konuşmuyor. Barışmak iyi olurdu" ifadelerini kullandı. Prens Harry açıklamasında, ailesinden bazı üyeler ile aralarında çok sayıda anlaşmazlık olduğunu belirtti.

Son Haberler
Bakanlık açıkladı! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Bakanlık açıkladı! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kulak kirleri iki ölümcül hastalığın işareti mi? İşin uzmanları anlatıyor
Kulak kirleri iki ölümcül hastalığın işareti mi? İşin uzmanları anlatıyor
Ergin Ataman’ın oğlundan olay sözler! Anadolu Efes maçında ortalık karışmıştı
Ergin Ataman’ın oğlundan olay sözler! Anadolu Efes maçında ortalık karışmıştı
Tarihi yarımadada 'Challenge Gallipoli' etkinliği
Tarihi yarımadada 'Challenge Gallipoli' etkinliği
Adana'da hareketli saatler!
Adana'da hareketli saatler!