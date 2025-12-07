Britanya’da zenginlerden daha fazla vergi alınmasını savunan ‘Take Back Power (Gücü Geri Al)’ adlı grup üyeleri öğle saatlerinde kraliyet tacı ve mücevherlerinin sergilendiği Londra Kulesi’ndeki salona girerek cam muhafazaya elmalı turta ve muhallebi attı. Olayda taç zarar görmedi.

Grup üyeleri, tacın sergilendiği camekanın önünde “Demokrasi parçalanıyor, zenginleri vergilendir” yazılı pankart açtı.

VERGİ AÇIKLAMASI

Grup açıklamasında 2011’den bu yana en düşük gelir grubundaki yüzde 10’un gelirinin yüzde 44’ünü vergi olarak ödediği, en zenginlerden alınan verginin oranınınsa yüzde 22 olduğu belirterek siyasilerin süper zenginlere hizmet ettiğini ileri sürdü. Açıklamada çalışan sınıfın söz sahibi olacağı bir ‘Halk Kamarası’ kurulması çağrısı yapıldı.

The Guardian’ın haberine göre olayla ilgili dört kişi gözaltına alındı.