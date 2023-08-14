Kraliyet otu

İşte Fesleğenin az bilinen yararları

KAYNAK: İHA
Kraliyet otu

Histoloji ve Embriyoloji uzmanı Dr. Ömer Coşkun, fesleğenin az bilinen yararlarını açıkladı. İşte o bilgiler…

Dr. Ömer Coşkun Akdeniz mutfağında önemli bir yeri olan ve Yunancada ‘kraliyet’ anlamına gelen fesleğenin anti-enflamatuar, antibakteriyel ve antistres özellikleri olduğunu söyledi. Dr. Coşkun, K vitamini, kalsiyum, magnezyum ve beta-karoten açısından zengin olan fesleğenin, en başta kalp sağlığı için çok önemli olduğunu belirtti.

Fesleğenin kalp sağlığı üzerinde de olumlu etkisi olduğunu vurgulayan Coşkun, “Yapılan araştırmalarda, yüksek antioksidan içeriği nedeniyle fesleğenin, kalp sağlığı üzerinde olumlu etkisi olduğu, yüksek kolesterolü düşürdüğü gözlenmiştir. Yine yapılan araştırmalar, bu bitkinin açlık ve tokluk kan şekerini düşürebildiğini, patojen bakterilerin çoğalmasını engellediğini, ödeme karşı da etkili olduğunu göstermektedir Fesleğende bulunan flavonoidler, serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı hücresel düzeyde koruma sağlamakta, DNA hasarına karşı hücreleri korumaktadır” diye konuştu.

Kendine özgü hoş ve rahatlatıcı bir kokusu olan bu bitkinin, stres ve anksiyeteye bağlı sorunlarla mücadelede de önemli destek sağladığının altını çizen Dr. Ömer Coşkun, toplumda oldukça sık karşılaşılan, uyku düzensizliği, yorgunluk, stres ve unutkanlık sorunlarına karşı da bu bitkiden yararlanılabileceğini ifade etti.

İHA

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