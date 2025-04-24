Kraliyet Prensesi Anne Seddülbahir Kalesi'nde

Kaynak: DHA
Kraliyet Prensesi Anne Seddülbahir Kalesi'nde

Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi Anne, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'ye gelerek Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen anma törenlerine katıldı.

Prenses Anne, buradaki programların ardından, Çanakkale Savaşları'nda stratejik öneme sahip olan ve yakın zamanda restorasyonu tamamlanarak ziyarete açılan Seddülbahir Kalesi'ni ziyaret etti.

ANMA TÖRENLERİNİN ARDINDAN ZİYARET

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anma programları çerçevesinde bölgede bulunan Kraliyet Prensesi Anne'nin Seddülbahir Kalesi ziyareti, tarihi kale ve çevresi için önem taşıdı. Birleşik Krallık Kraliyet Prensesi, kalenin tarihi geçmişi ve yürütülen restorasyon çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

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KALE İÇİNDEKİ PROGRAM

Kale ziyareti sırasında, Seddülbahir Kalesi içerisinde yer alan müzeyi gezen Prenses Anne, buradaki sergileri inceledi. Ziyaretin anısına özel olarak hazırlanan bir plaketin açılışını gerçekleştiren Prenses Anne, bu özel günün anısını yaşattı.

BÖLGE HALKIYLA BULUŞTU

Kaledeki programın ardından, Prenses Anne bölge halkıyla da bir araya geldi. Seddülbahir köyü sakinleri ve Halk Eğitim Merkezi kursiyerleriyle buluşan Kraliyet Prensesi Anne, samimi bir ortamda sohbet etti. Ziyaret, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yıl dönümü anmaları kapsamında gerçekleşen önemli etkinliklerden biri oldu.

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