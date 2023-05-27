Kramp nedir? Kramp belirtileri nelerdir? Kramp tedavi yöntemleri nelerdir?

Editör: Ali Öncü

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan kramp ilgili detaylar…

KRAMP NEDİR?

Kramp yaş aralığı, boy, kilo fark etmeksizin herkeste görülebilecek bir kas kasılması durumudur. Kramp yaşandığı saniyelerde çoğu kişiyi paniğe sürükleyebilmektedir. Krampın yaşandığı saniyeler, dakikalar kısa sürse bile paniğe yol açabilmesindeki en büyük neden istem dışı meydana gelmesi ve yaşandığı süre zarfında durdurulamaz olmasından kaynaklanmaktadır. Kramplar sadece zihin açıkken değil, uyku esnasında uykuyu bölecek şiddette vücudun farklı noktalarında meydana gelebilmektedir. Yüzme esnasında meydana gelebilecek kramp atakları tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Hayatın her alanında her saniyesinde kramp sancıları ile karşı karşıya kalmak hayat kalitesini olumsuz etkilemektedir.

KRAMP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çoğu kas krampları bacak kaslarında özellikle baldırda gelişir. Ani keskin ağrıların yanı sıra, cildinizin altında sert bir kas dokusu hissi vardır.

KRAMP TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Kramp sancılarına cerrahi müdahale uygulanmamaktadır. Klinik muayene sonucunda hekim tavsiyesinde kullanılacak bazı ilaçlar ve kas gevşeticiler kramp sancılarının seviyesini azaltacaktır. Kramp sancılarının yaşandığı esnada sakin kalıp en yakın noktaya oturarak veya imkan varsa uzanarak kas spazmının yaşandığı noktaya hafif şekilde masaj yapmak kısa sürede spazm etkisini ortadan kaldıracaktır. Kramp sancılarının ya da kas spazmının yaşandığı sürelerde panik olup daha fazla hareket etmek sancının seviyesini artıracaktır. Hekim tavsiyesi üzerine kas gevşetici kremler kullanılabilmektedir. Ilık su ile duş almak kasların gevşemesine neden olacaktır ve kasılmasını önleyecektir. Egzersiz yapmak sağlık açısında önemli bir konuma sahip fakat yaz mevsiminde aşırı egzersiz yapmak vücuda fazlaca yüklenmek gece bacak arkasındaki baldırlarda kas spazmının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yüzme esnasında bacak arkasında bulunan baldırlarda kramp sancıları meydana gelebilmektedir. Su içerisinde yaşanan bacak krampları esnasında panik yapmadan sudan çıkılmalıdır aksi takdirde bacakta istemsiz ortaya çıkan kas spazmı panik ile birleşince boğulmaya neden olabilir.