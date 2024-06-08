Kramponları astı sosyal medyayı salladı

Kramponları astı sosyal medyayı salladı
Kaynak: Haber Merkezi

Wrexham Kadın Futbol Takımı oyuncularından Alaw Haf, futbolu bırakmasından günler sonra sosyal medyaya bomba gibi düştü.

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Kramponları astı sosyal medyayı salladı 1

Eski futbolcu ve şimdilerin en gözde Wrexham taraftarı olarak gösterilen Alaw Haf, futbolu bıraktıktan sonra soluğu OnlyFans'ta aldı.

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Kramponları astı sosyal medyayı salladı 2

OnlyFans'a girer girmez büyük bir hayran kitlesine sahip olan Haf, platformun en çok takip edilen profillerinden birine sahip oldu.

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Kramponları astı sosyal medyayı salladı 3

Wrexham taraftarı, vefalı bir duruş sergileyerek Haf'ın profilini ilk üç günde adeta patlattılar.

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Kramponları astı sosyal medyayı salladı 4

Futbol oynadığı dönemde verdiği milimetrik paslarla tanınan İngiliz güzel, eski takımı Wrexham'ın bütün maçlarını tribünden takip ediyor.

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Kramponları astı sosyal medyayı salladı 5

Faal futbol hayatına devam ettiği dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla magazin gündemini altüst eden Haf, yeni girdiği platformda oldukça cesur pozlarını para karşılığı satışa sundu.

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Kramponları astı sosyal medyayı salladı 6

25 yaşındaki güzel, OnlyFans üzerinden ayda ortalama 5000 £ kazandığını belirtti ve yapılan bütün eleştirilere rağmen yeni işinde oldukça mutlu olduğunu bildirdi.

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