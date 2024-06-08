Kramponları astı sosyal medyayı salladı

Eski futbolcu ve şimdilerin en gözde Wrexham taraftarı olarak gösterilen Alaw Haf, futbolu bıraktıktan sonra soluğu OnlyFans'ta aldı.
OnlyFans'a girer girmez büyük bir hayran kitlesine sahip olan Haf, platformun en çok takip edilen profillerinden birine sahip oldu.
Wrexham taraftarı, vefalı bir duruş sergileyerek Haf'ın profilini ilk üç günde adeta patlattılar.
Futbol oynadığı dönemde verdiği milimetrik paslarla tanınan İngiliz güzel, eski takımı Wrexham'ın bütün maçlarını tribünden takip ediyor.
Faal futbol hayatına devam ettiği dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla magazin gündemini altüst eden Haf, yeni girdiği platformda oldukça cesur pozlarını para karşılığı satışa sundu.
25 yaşındaki güzel, OnlyFans üzerinden ayda ortalama 5000 £ kazandığını belirtti ve yapılan bütün eleştirilere rağmen yeni işinde oldukça mutlu olduğunu bildirdi.