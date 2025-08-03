Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra uyandı: 6 bin metrelik kül bulutu alarmı! Depremler mi tetikledi?

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Rusya'da Krasheninnikov Yanardağı 600 yıl sonra uyandı. 6 bin metreye ulaşan kül bulutu Pasifik’e doğru ilerliyor. Yanardağ faaliyetinin, Rusya'yı sarsan şiddetli depremlerle ilgili olabileceği ileri sürüldü.

Kamçatka'daki Krasheninnikov Yanardağı, 600 yıl aradan sonra ilk kez faaliyete geçti. Yanardağın faaliyetinin, Rusya'yı sarsan şiddetli depremlerle ilgili olabileceği ileri sürüldü.

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Kamçatka Volkanik Patlama Müdahale Ekibi Başkanı Olga Girina'nın, "Bu, Krasheninnikov Yanardağı'nın 600 yıl içinde tarihsel olarak doğrulanan ilk patlamasıdır" açıklamasında bulundu.

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın Kamçatka birimi, patlamanın ardından 6 bin metre yüksekliğe ulaşan bir kül bulutu oluştuğunu bildirdi.

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Yanardağın yüksekliği ise bin 856 metre olarak açıklandı.

Bakanlık, kül bulutunun doğuya, Pasifik Okyanusu yönüne doğru sürüklendiğini ve güzergahında yerleşim yeri bulunmadığını belirtti.

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8,8’LİK KAMÇATKA DEPREMİ

Geçtiğimiz günlerde yaşanan 8,8 büyüklüğündeki deprem, uzak bölgelerde bile tsunami uyarılarına sebep oldu ve Kamçatka Yarımadası’nın en aktif yanardağı Klyuchevskoy’un patlamasını tetikledi.

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PASİFİK ATEŞ ÇEMBERİ HAREKETLİ

“Pasifik Ateş Çemberi” son günlerde yoğun sismik faaliyetlere sahne oluyor. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede yanardağ patlamaları dikkat çekiyor.

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8,8’lik deprem, Kamçatka Yarımadası’nın en aktif yanardağı Klyuchevskoy’un patlamasını tetiklemişti.

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Bu patlamanın ardından Endonezya’da Lewotobi Laki-Laki Yanardağı da yeniden faaliyete geçti.

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